270 новых случаев Covid-19 отмечено в России за сутки, общее число выросло до 1534 - оперштаб

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России перевалило за полторы тысячи, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения Covid-19.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 270 в 26 регионах", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1534 случая", - говорится в сообщении.

Из 270 диагнозов 197 поставлены в Москве, 27 - в Московской области, по 5 - в Санкт-Петербурге и Пензенской области, по 4 - в Чечне и Коми, 3 - в Челябинской и Омской области, по 2 - в Ленинградской, Мурманской и Новгородской области и в Хабаровском крае.

По одному новому случаю отмечено сразу в 14 регионах: в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Амурской областях, Башкирии, Мордовии, Якутии и в Ханты-Мансийском автономном округе.