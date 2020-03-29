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СНГ 29.03.2020 13:24

270 новых случаев Covid-19 отмечено в России за сутки, общее число выросло до 1534 - оперштаб

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России перевалило за полторы тысячи, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения Covid-19.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 270 в 26 регионах", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1534 случая", - говорится в сообщении.

Из 270 диагнозов 197 поставлены в Москве, 27 - в Московской области, по 5 - в Санкт-Петербурге и Пензенской области, по 4 - в Чечне и Коми, 3 - в Челябинской и Омской области, по 2 - в Ленинградской, Мурманской и Новгородской области и в Хабаровском крае.

По одному новому случаю отмечено сразу в 14 регионах: в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Амурской областях, Башкирии, Мордовии, Якутии и в Ханты-Мансийском автономном округе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]