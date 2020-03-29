В Эстонии умер второй пациент с коронавирусом, число заразившихся выросло до 679 человек

За минувшие сутки в Эстонии число зараженных коронавирусной инфекцией Covid-19 выросло до 679, выявлены 39 новых случаев, на острове Сааремаа (Saaremaa) умер мужчина 90 лет, ставший второй жертвой коронавируса в стране, сообщил департамент здоровья.
30% заболевших - в возрасте 60 и более лет, 22% - в возрасте 40-49 лет, 20% приходится на категорию 50-59 лет, 17% - 30-39 лет.
С 31 января в стране было проведено 10 400 тестов, за последние сутки - 1200. Большинство заразившихся находятся на домашнем лечении. В больничном лечении нуждаются 56 пациентов, 10 находятся в реанимации в критическом состоянии. 20 человек выздоровели.
Особенно острое положение сложилось на острове Сааремаа. После того, как в здесь в начале марта побывала команда из Италии по волейболу, в составе которой было несколько инфицированных спортсменов, началась вспышка коронавируса, и сейчас заразившихся примерно столько же, сколько в Таллине, сообщил СМИ назначенный правительством медицинский руководитель чрезвычайного положения республики Аркадий Попов.
Согласно решению руководителя, чрезвычайным положением премьер-министра Юри Ратаса (Juri Ratas), на острове с воскресенья вводятся дополнительные меры режима ЧП. Должно быть закрыты большинство магазинов и заведений сектора обслуживания, в которых возможен непосредственный контакт между людьми. Закрываются рынки и магазины, за исключением продуктовых, вспомогательных средств и медицинских товаров, аптеки. Вводится ограничение передвижения людей внутри острова. На Сааремаа отправлены дополнительные медицинские работники.
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