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Дальнее зарубежье 29.03.2020 13:28

Британский премьер предупредил, что ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться

Ситуация с распространением коронавируса в Великобритании еще не достигла своего пика и будет ухудшаться, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Мы знаем, что все будет еще хуже, прежде чем станет улучшаться. В этот момент чрезвычайной ситуации я требую от вас: оставайтесь дома, спасайте службу здравоохранения и жизни", - говорится в обращении премьера к населению, которое было разослано всем жителям.

Сам премьер находится на домашнем карантине после того, как тест на коронавирус у него дал положительный результат.

Глава кабинета обратился к британским подданным после того, как число инфицированных COVID-19 в стране превысил 17 тыс., число летальных исходов - 1 тыс.

Старший министр кабинета Макл Гоув заявил, что правительство "крайне обеспокоено" ростом числа смертных случаев и сообщил, что в настоящее время в стране делается ежедневно не менее 10 тыс. тестов на вирус, власти намерены довести ежедневные проверки до 25 тыс.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]