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Дальнее зарубежье 29.03.2020 13:41

Число смертей от коронавируса в Бельгии выросло до 431, за сутки умерли 78 пациентов

Количество выявленных случаев заражения Covid-19 в Бельгии достигло 10 836, за минувшие сутки зафиксированы 1702 новых инфицированных, сообщили в воскресенье национальный антикризисный центр и Минздрав.

Общее число летальных исходов с начала эпидемии коронавируса в Бельгии составляет 431, за прошедшие сутки зарегистрировано 78 новых смертей.

По последним данным, госпитализированы 4 138 пациентов, 867 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. 1 359 пациентов вылечились и выписаны из больниц.

"Количество случаев (заражения - ИФ) на нашей территории продолжает увеличиваться, эта тенденция еще больше усилится в ближайшие дни. Число госпитализаций также продолжит нарастать", - отмечается в сообщении Минздрава.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, ЛЕТАЛЬНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]