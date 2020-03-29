Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8941 RUR   0.0215 GBR   2.1182 TRY   0.2634

Цена на нефть

26.03   $/bbl WTI 22.60 -1.89 Brent 26.34 -1.05

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.03.2020 15:40

Песков перешел на "удаленку"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже работает дистанционно.

Песков впервые дал дистанционное интервью программе "Москва. Кремль. Путин", с журналистами которой он обычно всегда общался "вживую".

"Интервью программе Песков давал дистанционно", - сообщается на сайте "Вести.ру".

Журналисты программы сообщили, что во время беседы на столе пресс-секретаря президента "помимо записной книжки, смартфона и семейных фотографий можно было увидеть бесконтактный градусник, бутылку с антисептиком и желтую папку с материалами по COVID-19".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕСКОВ, РАБОТА


Похожие новости


По поправкам в конституцию будут проведено голосование, порядок и сроки которого определит указ президента -Песков Встреча Путина и Зеленского в Париже обязательно состоится, ее формат станет известен позже - Песков Песков: США бросили курдов, по сути, предали их У Путина не бывает полноценных выходных - Песков Россия не представляет угрозы ни для кого из соседей - Песков Песков рассказал, что читает газеты Турции, чтобы не забыть турецкий

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]