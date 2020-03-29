Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже работает дистанционно.

Песков впервые дал дистанционное интервью программе "Москва. Кремль. Путин", с журналистами которой он обычно всегда общался "вживую".

"Интервью программе Песков давал дистанционно", - сообщается на сайте "Вести.ру".

Журналисты программы сообщили, что во время беседы на столе пресс-секретаря президента "помимо записной книжки, смартфона и семейных фотографий можно было увидеть бесконтактный градусник, бутылку с антисептиком и желтую папку с материалами по COVID-19".