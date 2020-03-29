Власти Москвы в период ограничительных мероприятий просят в первую очередь изолировать детей

Роспотребнадзор по Москве рекомендует родителям по возможности не водить детей на улицу.

"Необходимо исключить, а, если такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские площадки дворов и парков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора по Москве.

Как отмечается в рекомендациях ведомства, перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др.

"Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой", - отметили в Роспотребнадзоре.