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СНГ 29.03.2020 19:46

Власти Москвы в период ограничительных мероприятий просят в первую очередь изолировать детей

Роспотребнадзор по Москве рекомендует родителям по возможности не водить детей на улицу.

"Необходимо исключить, а, если такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские площадки дворов и парков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора по Москве.

Как отмечается в рекомендациях ведомства, перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др.

"Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой", - отметили в Роспотребнадзоре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, ВЛАСТИ, ДЕТИ, ПРОСЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]