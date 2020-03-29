Власти Москвы в период ограничительных мероприятий просят в первую очередь изолировать детей

Роспотребнадзор по Москве рекомендует родителям по возможности не водить детей на улицу.
"Необходимо исключить, а, если такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские площадки дворов и парков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора по Москве.
Как отмечается в рекомендациях ведомства, перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др.
"Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой", - отметили в Роспотребнадзоре.
В Азербайджане из-за коронавируса весенний призыв на военную службу продлят до 31 мая
США выделяют Азербайджану помощь в размере $1,7 млн на борьбу с коронавирусом
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ЦБ Азербайджана планирует 30 марта на депозитном аукционе привлечь 200 млн манатов на 14 дней
Банки в Азербайджане с 10 марта приобрели на валютных аукционах свыше $1,5 млрд на фоне роста спроса на валюту, в воскресенье – свыше $100 млн
Счетпалата Азербайджана представит в парламент отчет о деятельности в 2019г
Эксперты считают, что COVID-19 существовал задолго до того, как был выявлен в китайском Ухане - СМИ
В Азербайджане выявлено 27 новых случаев коронавируса - штаб
Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тыс. человек, количество инфицированных - 672 тыс
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Срок действия сертификатов Asan Imza автоматически продлевается бесплатно
Управляй своим аккаунтом из дома с приложением «Nar+»!
1.5 миллиона манатов, последнее медицинское оборудование и другие неотложные меры от Bakcell для борьбы с коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог