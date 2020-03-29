В Азербайджане из-за коронавируса весенний призыв на военную службу продлят до 31 мая

В Азербайджане в связи с коронавирусом COVID-19 срок весеннего призыва на срочную военную службу продлят до 31 мая, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.
«В Азербайджане весенний призыв на военную службу осуществляется с 1 по 30 апреля. Однако, из-за коронавируса срок призыва предлагается продлить до 31 мая. Соответствующий проект закона, инициированный президентом страны Ильхамом Алиевым, уже представлен в парламент», - отметил собеседник агентства.
Парламент рассмотрит данный документ на пленарном заседании 30 марта.
А.Азизов
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