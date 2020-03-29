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Оборона 29.03.2020 14:50

В Азербайджане из-за коронавируса весенний призыв на военную службу продлят до 31 мая

В Азербайджане в связи с коронавирусом COVID-19 срок весеннего призыва на срочную военную службу продлят до 31 мая, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.

«В Азербайджане весенний призыв на военную службу осуществляется с 1 по 30 апреля. Однако, из-за коронавируса срок призыва предлагается продлить до 31 мая. Соответствующий проект закона, инициированный президентом страны Ильхамом Алиевым, уже представлен в парламент», - отметил собеседник агентства.

Парламент рассмотрит данный документ на пленарном заседании 30 марта.

А.Азизов

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Тэги: СЛУЖБА, ВОЕННАЯ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]