Решение обратиться к россиянам 25 марта президент принял накануне вечером - Песков

Президент РФ Владимир Путин принял решение обратиться к россиянам в связи с коронавирусом вечером накануне обращения, и текст заявления дорабатывался уже ночью и утром, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совещание (по экономике) длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге вечером президент принял решение выступить с заявлением к людям. Формулировки дорабатывались ночью, утром и в первой половине следующего дня, их президент и озвучил",- сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Он объяснил споры, возникшие на совещании у президента, беспрецедентной ситуацией, которую сравнил с "идеальным штормом". "Это не та ситуация, к которой какое-то правительство может оказаться готовым, имея заранее поэтапный план действий. Такое невозможно. Все принимают движение по ходу, существует большое количество точек зрения. И задача правительства принять единственно верное решение", - подчеркнул представитель Кремля.

Путин выступил с обращением к нации в среду, 25 марта.