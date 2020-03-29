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СНГ 29.03.2020 15:22

Решение обратиться к россиянам 25 марта президент принял накануне вечером - Песков

Президент РФ Владимир Путин принял решение обратиться к россиянам в связи с коронавирусом вечером накануне обращения, и текст заявления дорабатывался уже ночью и утром, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совещание (по экономике) длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге вечером президент принял решение выступить с заявлением к людям. Формулировки дорабатывались ночью, утром и в первой половине следующего дня, их президент и озвучил",- сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Он объяснил споры, возникшие на совещании у президента, беспрецедентной ситуацией, которую сравнил с "идеальным штормом". "Это не та ситуация, к которой какое-то правительство может оказаться готовым, имея заранее поэтапный план действий. Такое невозможно. Все принимают движение по ходу, существует большое количество точек зрения. И задача правительства принять единственно верное решение", - подчеркнул представитель Кремля.

Путин выступил с обращением к нации в среду, 25 марта.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]