Участники встреч с Путиным и работающие с ним сотрудники кремлевской администрации заранее тестируются на коронавирус - Песков

Все участники встреч с президентом РФ Владимиром Путиным, а также находящиеся в непосредственной близости от него сотрудники администрации заранее сдают тесты на коронавирус, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Участники рабочих встреч, которые приходят на прием к президенту, заранее сдают тест на коронавирус. Сотрудники, которые находятся в непосредственной близости к президенту, сдают тесты", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГИРК).
Слова Пескова приводятся на сайте программы.
"Все, что нужно, чтобы застраховать президента от какой-то опасности, все делается, безусловно, в первоочередном порядке", - заверил пресс-секретарь президента.
При этом, рассказал Песков, Путин продолжает пожимать руки людям при встрече, и ему пока никто не сказал, что сейчас не время для этого. "Может быть, кто-то и скажет, я не знаю. Посмотрим на грядущих на следующей неделе мероприятиях", - добавил Песков.
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