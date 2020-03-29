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СНГ 29.03.2020 18:04

Участники встреч с Путиным и работающие с ним сотрудники кремлевской администрации заранее тестируются на коронавирус - Песков

Все участники встреч с президентом РФ Владимиром Путиным, а также находящиеся в непосредственной близости от него сотрудники администрации заранее сдают тесты на коронавирус, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участники рабочих встреч, которые приходят на прием к президенту, заранее сдают тест на коронавирус. Сотрудники, которые находятся в непосредственной близости к президенту, сдают тесты", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГИРК).

Слова Пескова приводятся на сайте программы.

"Все, что нужно, чтобы застраховать президента от какой-то опасности, все делается, безусловно, в первоочередном порядке", - заверил пресс-секретарь президента.

При этом, рассказал Песков, Путин продолжает пожимать руки людям при встрече, и ему пока никто не сказал, что сейчас не время для этого. "Может быть, кто-то и скажет, я не знаю. Посмотрим на грядущих на следующей неделе мероприятиях", - добавил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРЕЗИДЕНТ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]