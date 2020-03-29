Трансферт из Нацфонда Казахстана увеличат на $4 млрд, их направят на антикризисные меры

Из Национального фонда Казахстана будет направлено 1 трлн 825 млрд тенге (порядка $4 млрд 91 млн) на антикризисные меры в связи с распространением COVID-19, сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

"Теперь к вопросу антикризисных мер. Как вы знаете, их общий объем в Казахстане составил свыше 4 трлн тенге. Эти расходы будут обеспечены за счет республиканского бюджета на сумму 2,1 трлн тенге и привлечения средств по инфраструктурным облигациям. В то же время, будет увеличен гарантированный трансферт с Национального фонда на 1 трлн 825 млрд тенге",- сказал Абаев на брифинге в воскресенье.

Ранее Нацбанк Казахстана сообщал, что в феврале 2020 года объем выделенных гарантированных трансфертов из Национального фонда составил 263 млрд тенге.

Как ранее сообщил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, правительство Казахстана не исключает возможности обратиться за изъятием средств из Нацфонда страны в случае развития негативного сценария развития экономики.

"Благо в Нацфонде сегодня накоплено 27 триллионов тенге. Если даже взять по 2,7 трлн ежегодно изъятия, то практически очень большая сумма", - сказал тогда министр.

Глава Нацбанка Ерболат Досаев сообщал, что валютная доходность Нацфонда по итогам 2019 года составила $4,2 млрд.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19, который ВОЗ объявила пандемией. Нур-Султан и Алматы с 19 марта закрыты на карантин. Накануне госкомиссия по ЧП ужесточила в этих двух городах карантинные меры, которые вступают в силу с 28 марта. Кроме того, с 30 марта в Алматы и Нур-Султане до 5 апреля закроют все предприятия.

Официальный курс на 29 марта - 445,84/$1.