Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8941 RUR   0.0215 GBR   2.1182 TRY   0.2634

Цена на нефть

26.03   $/bbl WTI 22.60 -1.89 Brent 26.34 -1.05

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.03.2020 16:32

Работа "большой двадцатки" может быть продолжена в виртуальном формате - Песков

В Кремле не исключили, что работа "большой двадцатки", в том числе общение ее лидеров, может быть продолжена в виртуальном формате.

"Нельзя исключать, что так или иначе этот формат будет дальше продолжен. Тем более в нынешних условиях - это удобно, это быстро. Это не столь затратно, как проведение больших саммитов", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Слова Пескова приводятся на сайте "Вести.ру".

26 марта впервые в истории состоялся саммит G20 в режиме онлайн.

Пресс-секретарь президента отметил, что от прошедшего саммита "есть ощущение результативности".

"Декларации готовности к сотрудничеству - это сам по себе большой результат", - сказал Песков.

По итогам виртуального саммита G20 было принято совместное заявление. Ряд инициатив по видеосвязи со своими коллегами по "двадцатке" озвучил и президент РФ Владимир Путин, выступление которого было опубликовано на сайте Кремля, поскольку встреча лидеров G20 была закрыта для прессы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, G20, РАБОТА


Похожие новости


Решений по переносу даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет - Песков В Кремле хотели бы повышения цены на нефть В Кремле не исключают возможность возвращения РФ и Саудовской Аравии к переговорам для достижения компромисса по нефти - Песков Песков: работа с партнерами по ОПЕК+ продолжается, решений пока нет Ситуация в Идлибе вызывает глубокую обеспокоенность - Кремль Песков: для проведения саммита РФ-Турция-Иран необходимо согласовать три графика лидеров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]