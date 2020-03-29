В Кремле не исключили, что работа "большой двадцатки", в том числе общение ее лидеров, может быть продолжена в виртуальном формате.

"Нельзя исключать, что так или иначе этот формат будет дальше продолжен. Тем более в нынешних условиях - это удобно, это быстро. Это не столь затратно, как проведение больших саммитов", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Слова Пескова приводятся на сайте "Вести.ру".

26 марта впервые в истории состоялся саммит G20 в режиме онлайн.

Пресс-секретарь президента отметил, что от прошедшего саммита "есть ощущение результативности".

"Декларации готовности к сотрудничеству - это сам по себе большой результат", - сказал Песков.

По итогам виртуального саммита G20 было принято совместное заявление. Ряд инициатив по видеосвязи со своими коллегами по "двадцатке" озвучил и президент РФ Владимир Путин, выступление которого было опубликовано на сайте Кремля, поскольку встреча лидеров G20 была закрыта для прессы.