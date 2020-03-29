Белоусов гарантирует поддержку государством малого и среднего бизнеса, несмотря на дороговизну соответствующей программы

Программа поддержки малого и среднего бизнеса дорого обойдется государству, помощь будет предоставляться без какого-либо залога, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Программа получается очень дорогая для государства, но нам придется на это идти", - сказал Белоусов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), выдержки из которого опубликованы на сайте Вести.Ru.

Он подчеркнул при этом, что такая программа необходима для владельцев малых и средних предприятий: "Людям нечем платить зарплату".

Первый вице-премьер уточнил, что никакого залога не будет. "Это должны быть госгарантии с покрытием либо 50%, либо 75%, это должна быть нулевая ставка и это должен быть кредит от 6 до 8 месяцев", - сказал Белоусов.

Он отметил, что будет настаивать на скором старте программы, "чтобы через неделю (она была запущена)". "Очень мало времени осталось", - заявил Белоусов.