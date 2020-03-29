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СНГ 29.03.2020 17:13

Белоусов гарантирует поддержку государством малого и среднего бизнеса, несмотря на дороговизну соответствующей программы

Программа поддержки малого и среднего бизнеса дорого обойдется государству, помощь будет предоставляться без какого-либо залога, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Программа получается очень дорогая для государства, но нам придется на это идти", - сказал Белоусов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), выдержки из которого опубликованы на сайте Вести.Ru.

Он подчеркнул при этом, что такая программа необходима для владельцев малых и средних предприятий: "Людям нечем платить зарплату".

Первый вице-премьер уточнил, что никакого залога не будет. "Это должны быть госгарантии с покрытием либо 50%, либо 75%, это должна быть нулевая ставка и это должен быть кредит от 6 до 8 месяцев", - сказал Белоусов.

Он отметил, что будет настаивать на скором старте программы, "чтобы через неделю (она была запущена)". "Очень мало времени осталось", - заявил Белоусов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МСБ, ГОСПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]