Счетпалата Азербайджана представит в парламент отчет о деятельности в 2019г

Коллегия Счетной палаты Азербайджана одобрила отчет о деятельности палаты в 2019 году.
«Коллегия одобрила отчет о деятельности палаты в 2019 году и приняла решение представить документ в парламент для обсуждения", - отмечается в сообщении палаты.
В отчете содержится информация о проведенных Счетной палатой проверках в 2019 году, выявленных недостатках и нарушениях, сведения об исполнении бюджета палаты и международных отношениях.
Кроме этого, глава палаты Вугар Гюльмамедов в условиях специального карантинного режима, действующего в Азербайджане в связи с коронавирусом COVID-19, поручил организовать заседания и обсуждения палаты только посредством телефонной связи и интернета.
А.Азизов
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