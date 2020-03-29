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Финансы 29.03.2020 15:51

Счетпалата Азербайджана представит в парламент отчет о деятельности в 2019г

Коллегия Счетной палаты Азербайджана одобрила отчет о деятельности палаты в 2019 году.

«Коллегия одобрила отчет о деятельности палаты в 2019 году и приняла решение представить документ в парламент для обсуждения", - отмечается в сообщении палаты.

В отчете содержится информация о проведенных Счетной палатой проверках в 2019 году, выявленных недостатках и нарушениях, сведения об исполнении бюджета палаты и международных отношениях.

Кроме этого, глава палаты Вугар Гюльмамедов в условиях специального карантинного режима, действующего в Азербайджане в связи с коронавирусом COVID-19, поручил организовать заседания и обсуждения палаты только посредством телефонной связи и интернета.

А.Азизов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]