Счетпалата Азербайджана представит в парламент отчет о деятельности в 2019г

Коллегия Счетной палаты Азербайджана одобрила отчет о деятельности палаты в 2019 году.

«Коллегия одобрила отчет о деятельности палаты в 2019 году и приняла решение представить документ в парламент для обсуждения", - отмечается в сообщении палаты.

В отчете содержится информация о проведенных Счетной палатой проверках в 2019 году, выявленных недостатках и нарушениях, сведения об исполнении бюджета палаты и международных отношениях.

Кроме этого, глава палаты Вугар Гюльмамедов в условиях специального карантинного режима, действующего в Азербайджане в связи с коронавирусом COVID-19, поручил организовать заседания и обсуждения палаты только посредством телефонной связи и интернета.

А.Азизов