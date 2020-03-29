ЕС поддержал призыв спецпредставителя ООН о прекращении огня в Сирии для борьбы с Covid-19

Евросоюз присоединяется к призыву специального представителя ООН по Сирии Гейра Педерсена о немедленном прекращении огня на всей территории Сирии в связи с пандемией коронавируса, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Недавно согласованное прекращение огня в Идлибе остается хрупким. Оно должно быть поддержано и распространено на всю Сирию", - говорится в коммюнике, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.
По оценке ЕВС, прекращение военных действий в стране важно само по себе, оно также является предпосылкой для прекращения распространения коронавируса и защиты пострадавшего населения от его потенциально разрушительных последствий, особенно в Идлибе с его большим числом перемещенных лиц.
ЕС также поддержал призыв спецпредставителя ООН о "широкомасштабном освобождении задержанных сирийским режимом".
В коммюнике подтверждается готовность поддержать усилия ООН по прекращению насилия и ограничению распространения коронавируса. "Мы поддерживали сирийский народ на протяжении 10 лет войны, и мы будем поддерживать его и в преодолении последствий этой дополнительной проблемы, - заявили в Брюсселе. - ЕС уже сотрудничает с международными партнерами, учреждениями ООН и неправительственными организациями для усиления своей реакции на пандемию".
Представитель ЕВС подтвердил поддержку усилий Педерсена и его команды и приверженность ЕС прекращению насилия в Сирии и политическому урегулированию конфликта.
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