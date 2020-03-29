Банки в Азербайджане с 10 марта приобрели на валютных аукционах свыше $1,5 млрд на фоне роста спроса на валюту, в воскресенье – свыше $100 млн

Центральный банк Азербайджана на валютных аукционах, проведенных с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) с 10 марта продал банкам инвалюты на общую сумму $1 млрд 564,7 млн.

Согласно сообщению ЦБА, на аукционе 29 марта спрос со стороны банков составил $106,5 млн. "Спрос был полностью обеспечен. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1 и не изменился по сравнению с курсом на утро воскресенья", - отмечается в сообщении.

Как сообщало ранее, 10 марта на аукционах банкам продали $323,2 млн, 11 марта - $155 млн, 12 марта - $220,8 млн, 13 марта - $265,2 млн, 17 марта - $250,3 млн, 19 марта – $243,7 млн.

Таким образом, можно отметить, что рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, наблюдавшийся в Азербайджане с 10 марта, постепенно снижается.

В январе-феврале 2020 года на валютных аукционах было продано инвалюты на сумму $843,6 млн

ГНФАР заявил, что в текущем году планирует продать на валютных аукционах инвалюты на $6,8 млрд.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.

А.Мамедов