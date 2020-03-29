Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тыс. человек, количество инфицированных - 672 тыс

По состоянию на 16:00 воскресенья, в мире насчитывалось 672 666 человек, инфицированных Covid-19, скончались 31 845 человек, поправились почти 140 тысяч, сообщила газета South China Morning Post.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в мире составило 678 720.
Газета и университет ведут электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.
На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения США, где, по информации South China Morning Post, зафиксировано 122 666 инфицированных и 2488 летальных случаев. Университет Хопкинса сообщает о 124 686 заразившихся.
В Европе по числу заболевших и летальных исходов лидирует Италия. По состоянию на 15:00 воскресенья, в этой стране зарегистрировано 10023 жертв инфекции (рост за сутки на 889). Всего зарегистрировано 92 472 больных.
В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, 44 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Хэнань). Всего насчитывается 693 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы. За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались пять человек, все - в городе Ухане провинции Хубэй, который считается эпицентром распространения инфекции.
С декабря число жертв коронавируса в стране составил 3,3 тыс. человек, зарегистрировано 81 439 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3182, заболели 67 801.
South China Morning Post информирует, что в Испании зарегистрировано 78 797 случаев заболевания (скончались 6528), Германии - 57 695 (433), Франции - 38 105 (2317), Великобритании - 17 312 (1021), Швейцарии - 14 076 (264). В Иране насчитывается 38,309 тыс. больных и 2,640 тыс. скончавшихся.
Данные газеты и университета постоянно корректируются по мере поступления информации от властей соответствующих стран.
Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.
В Азербайджане из-за коронавируса весенний призыв на военную службу продлят до 31 мая
США выделяют Азербайджану помощь в размере $1,7 млн на борьбу с коронавирусом
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Банки в Азербайджане с 10 марта приобрели на валютных аукционах свыше $1,5 млрд на фоне роста спроса на валюту, в воскресенье – свыше $100 млн
Счетпалата Азербайджана представит в парламент отчет о деятельности в 2019г
«Черное золото» становится «черным барахлом» - производителей США просят доплатить за продажу нефти
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Работа "большой двадцатки" может быть продолжена в виртуальном формате - Песков
Трансферт из Нацфонда Казахстана увеличат на $4 млрд, их направят на антикризисные меры
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Срок действия сертификатов Asan Imza автоматически продлевается бесплатно
Управляй своим аккаунтом из дома с приложением «Nar+»!
1.5 миллиона манатов, последнее медицинское оборудование и другие неотложные меры от Bakcell для борьбы с коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог