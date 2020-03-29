Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8941 RUR   0.0215 GBR   2.1182 TRY   0.2634

Цена на нефть

26.03   $/bbl WTI 22.60 -1.89 Brent 26.34 -1.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.03.2020 18:44

Коронавирус стал элементом проверки взаимного доверия и единства Евросоюза - французский министр

Степень взаимного доверия в будущем определит то, как Европейский Союз отреагирует на вспышку коронавируса, заявила министр Франции по европейским делам Амели де Моншалин после того, как ЕС не смог договориться о мерах по смягчению влияния пандемии коронавируса на европейскую экономику.

"Если Европа - это просто единый рынок в хорошие времена, то это не имеет никакого смысла", - заявила она в интервью радио France Inter.

Германия и Нидерланды решительно выступили против попыток Италии, Испании, Португалии и Франции выпустить совместные облигации для финансового стимулирования экономики. Кроме того, возникли разногласия по вопросам совместного использования медицинского оборудования и пограничного контроля.

"Наша Европа - это Европа действия, солидарности, и если некоторые страны смотрят на это иначе, тогда встанет вопрос об их месте, а также о том, что должен делать Союз как группа 27-ми", - сказал де Моншалин.

Вместе с тем, министр приветствовала решение Германии и других стран принять тяжелобольных французских пациентов с коронавирусом и ослабить давление на систему здравоохранения Франции в качестве доказательства того, что солидарность между государствами-членами сохраняется.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНИСТР, ЕС, ЕДИНСТВО


Похожие новости


Зариф прибыл в Биарриц, где проходит G7 Президент Алиев встретился с министром экономики и финансов Франции Французский министр подал в отставку после скандала вокруг его роскошных ужинов Министр экономики и финансов Франции в конце июля планирует визит в Азербайджан Министр экономики и финансов Франции планирует в мае посетить Азербайджан Орешкин не собирается отменять визит в Париж из-за беспорядков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]