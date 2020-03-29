В Азербайджане выявлено 27 новых случаев коронавируса - штаб

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 27 человек, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"Из них у 8 человек состояние оценивается как средней тяжести. Всего в больницах специального режима на лечении находятся 190 человек", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 209 человек. Из них 15 выздоровело, четверо скончались. На сегодняшний день состояние 23 человек остается тяжелым, 25 человек – средне тяжелым.

А. Мамедов