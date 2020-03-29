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Здравоохранение 29.03.2020 18:59

Эксперты считают, что COVID-19 существовал задолго до того, как был выявлен в китайском Ухане - СМИ

Группа вирусологов из США, Великобритании и Австралии пришла к выводу, что нынешний тип коронавируса, которому ВОЗ присвоила название COVID-19, возможно, существовал у человека годами или даже десятилетиями до того, как его штамм был выявлен в китайском городе Ухане провинции Хунань.

Ученые занимаются исследованиям COVID-19, в том числе пытаются определить его происхождение, и считают, что он уже давно передался от животных человеку.

Ученые признали, что хотя коронавирус способен на уникальную мутацию, которая не была обнаружена у предполагаемых животных-хозяев, но, вероятно, проявляется во время инфекций у людей.

Выводы экспертов были обнародованы в журнале Nature Medicine.

Еще один специалист - доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здравоохранения США, который не входит в упомянутую группу, в своей статье, опубликованной на сайте института, написал: "В результате постепенных эволюционных изменений в течение многих лет или, возможно, десятилетий, вирус в конечном итоге приобрел способность распространяться от человека к человеку и вызывать серьезные, часто опасные для жизни заболевания".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ПРОИСХОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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