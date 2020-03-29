ЦБ Азербайджана планирует 30 марта на депозитном аукционе привлечь 200 млн манатов на 14 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 30 марта 2020 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 200 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 30 марта проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 200 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.
На предыдущем аукционе – 29 марта – ЦБА привлек 200 млн манатов.
Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 30 марта установлен 6,76%-7,24%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А. Мамедов
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