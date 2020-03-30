Белорусская оппозиция призывает власти принять решительные меры по борьбе с COVID-19, отменить Парад Победы

Старейшая белорусская оппозиционная партия БНФ призывает власти принять незамедлительные меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19, говорится в заявлении партии.

"Новый вирус быстро распространяется по всему миру, особенно на нашем континенте. Объявлена пандемия, большинство европейских стран используют беспрецедентные профилактические меры для защиты своих граждан от этой болезни. Во всех соседних странах Беларуси введены ограничительные меры, направленные на изоляцию или самоизоляцию граждан, сокращение социальных контактов, отмену большинства массовых мероприятий", - отметили в БНФ.

В то же время, подчеркнули в партии, "вместо предоставления полной и всесторонней информации о положении дел с распространением вируса в Беларуси, принятия профилактических карантинных мер и мер по поддержке белорусского бизнеса, власти страны безуспешно пытаются успокоить общественность и отвлечь людей от проблем с вирусом и экономикой".

"Такие действия, а по многим направления - бездействие белорусских властей, угрожают распространением болезни в стране, возникновением паники среди населения, банкротством большинства малых и средних предприятий и разрушением белорусской экономики", - добавили в БНФ.

В данной связи в партии предлагают принять ряд мер по недопущению распространения коронавируса в стране. В частности, в БНФ считают необходимым ввести карантин в учреждениях образования, развлекательных заведениях, запретить все массовые мероприятия с участием более 30 человек до 10 апреля, отменить парад 9 мая.

Кроме того, в партии считают необходимым снять все ограничения на общение врачей всех уровней с журналистами и обязать их предоставлять исчерпывающую информацию о ситуации с коронавирусом, обеспечить белорусские учреждения здравоохранения адекватной защитой персонала, и отменить приказ о том, что врачи, являющиеся контактными лицами первого уровня, должны продолжать работать на своем рабочем месте.

Для поддержки белорусского бизнеса в БНФ предлагают ввести "налоговые каникулы" и "кредитные каникулы", отменить аудит и мониторинг бизнеса до конца 2020 года, а также отменить штрафы и пени за несвоевременную уплату налогов и страховых взносов на 6 месяцев.

По состоянию на 27 марта в Белоруссии было зафиксировано 94 случая заражения новым коронавирусом COVID-19.