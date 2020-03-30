В Саудовской Аравии умерли восемь зараженных COVID-19

Число зараженных COVID-19 в Саудовской Аравии по данным на воскресенье составляет 1299 человек, увеличившись за сутки на 96 человек, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление официального представителя министерства здравоохранения королевства.

Число умерших достигло восьми человек, случаев выздоровления - 66.

Представитель министерства сообщил также, что наибольшее количество новых зараженных - 27 человек - выявлено в Эр-Рияде, 12 - в Джидде, 23 - в Эд-Даммаме, 14 - в Медине.

В настоящее время в Саудовской Аравии действуют строгие меры по борьбе с распространением коронавируса: закрыты государственные учреждения, места скопления людей, приостановлено внутреннее наземное и воздушное пассажирское сообщение, отменены все международные авиарейсы (кроме спецрейсов), запрещен въезд и выезд в Джидду. Эти меры действуют до особого распоряжения властей королевства.