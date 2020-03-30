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Дальнее зарубежье 30.03.2020 14:27

В Саудовской Аравии умерли восемь зараженных COVID-19

Число зараженных COVID-19 в Саудовской Аравии по данным на воскресенье составляет 1299 человек, увеличившись за сутки на 96 человек, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление официального представителя министерства здравоохранения королевства.

Число умерших достигло восьми человек, случаев выздоровления - 66.

Представитель министерства сообщил также, что наибольшее количество новых зараженных - 27 человек - выявлено в Эр-Рияде, 12 - в Джидде, 23 - в Эд-Даммаме, 14 - в Медине.

В настоящее время в Саудовской Аравии действуют строгие меры по борьбе с распространением коронавируса: закрыты государственные учреждения, места скопления людей, приостановлено внутреннее наземное и воздушное пассажирское сообщение, отменены все международные авиарейсы (кроме спецрейсов), запрещен въезд и выезд в Джидду. Эти меры действуют до особого распоряжения властей королевства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: САУДИТЫ, КОРОНОВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]