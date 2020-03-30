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Конгресс США готовится разрабатывать четвертый пакет мер поддержки экономики - WSJ

Американские законодатели, представители администрации, экономисты, члены аналитических центров и лоббисты начали рассматривать возможность принятия нового пакета мер поддержки экономики, который вероятно, будет масштабнее предыдущего, пишет The Wall Street Journal.

При этом многие ожидают, что полноценные обсуждения начнутся к концу апреля.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 трлн, необходимой в связи с распространением коронавируса. Пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории США, отмечают СМИ.

Закон предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

При этом лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал, что принятые меры "определенно не являются концом нашей работы в Конгрессе", пишет WSJ.

"Ведутся разговоры о программе в размере нескольких триллионов долларов", - сказал эксперт консервативного аналитического центра Heritage Foundation Стивен Мур.

В числе выдвинутых предложений - продление срока действия уже принятого пакета мер, а также устранение возможных лазеек в поспешно разработанном законопроекте. Одна из инициатив, о которой говорил как Трамп, так и лидеры демократов, предполагает выделение большего объема денежных средств из федерального бюджета для поддержки бюджетов штатов.

Меры, которые уже были приняты, "касались смягчения последствий", сказала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на пресс-конференции в четверг.

"Далее мы должны перейти от смягчения последствий чрезвычайной ситуации к восстановлению, чтобы позволить экономике расти и создать больше рабочих мест", - отметила она.

По состоянию на 08:00 МСК понедельника, в мире насчитывалось 712 тыс. 135 человек, инфицированных COVID-19, скончались 33 тыс. 626 человек, поправились более 148 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

При этом США находятся на первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - по данным издания, в стране зафиксировано 142 тыс. 106 инфицированных и 2,479 тыс. смертных случаев.

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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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