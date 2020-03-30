В Испании за сутки умерло более 800 пациентов с коронавирусом

За сутки в Испании скончались 812 пациентов, заболевших коронавирусом, сообщает в понедельник газета "Паис" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Эта цифра меньше, чем днем ранее: в воскресенье за день умерли 838 заболевших.

В общей сложности за время эпидемии в стране умерли 7 340 человек, заразившихся коронавирусом. Почти 17 тыс. человек в Испании уже выздоровели.

Зарегистрировали коронавирусную инфекцию в Испании у 85 195 человек, за сутки выявлены 6 398 новых заболевших. Таким образом, Испания стала третьей страной в мире после США и Италии, обогнавшей Китай по числу заражений коронавирусом. В США зарегистрировано 142,7 тыс. случаев заражений, в Италии - 97,6 тыс.