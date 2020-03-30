Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8842 RUR   0.0214 GBR   2.106 TRY   0.2624

Цена на нефть

27.03   $/bbl WTI 21.51 -1.09 Brent 24.93 -1.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.03.2020 14:05

В Испании за сутки умерло более 800 пациентов с коронавирусом

За сутки в Испании скончались 812 пациентов, заболевших коронавирусом, сообщает в понедельник газета "Паис" со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Эта цифра меньше, чем днем ранее: в воскресенье за день умерли 838 заболевших.

В общей сложности за время эпидемии в стране умерли 7 340 человек, заразившихся коронавирусом. Почти 17 тыс. человек в Испании уже выздоровели.

Зарегистрировали коронавирусную инфекцию в Испании у 85 195 человек, за сутки выявлены 6 398 новых заболевших. Таким образом, Испания стала третьей страной в мире после США и Италии, обогнавшей Китай по числу заражений коронавирусом. В США зарегистрировано 142,7 тыс. случаев заражений, в Италии - 97,6 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Испания из-за коронавируса распустит по домам на две недели работников нежизненно важных отраслей - премьер Рим и Мадрид призывают ЕC принять срочные экономические меры в условиях кризиса с COVID-19 Показатели Испании по числу летальных исходов от осложнений, связанных с COVID-19, превзошли китайские Число больных коронавирусом в Испании за сутки выросло почти на 5 тыс. человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]