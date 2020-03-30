Число официально зарегистрированных случаев Covid-19 в России выросло до 1836 - оперштаб

Свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 302 в 35 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник.
"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе", - добавили в штабе.
Наибольшее число новых случаев, как и ранее, отмечено в Москве - 212. На втором месте впервые оказалась Республика Коми с 15 новыми заболевшими. На третьем - Санкт-Петербург (+8). В Подмосковье 7 новых случаев, в Бурятии - 5, в Архангельской области - 4. По три новых случая в Белгородской, Псковской, Кировской областях, Адыгее и Дагестане.
По два новых случая во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Саратовской, Челябинской областях, Кабардино-Балкарии, Марий-Эл, Пермском и Красноярском краях. По одному новому случаю в Калужской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калининградской, Оренбургской, Иркутской, Новосибирской областях, Калмыкии, Хакассии, а также в Ставропольском и Алтайском краях.
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