Власти Киргизии могут ввести круглосуточный режим изоляции населения из-за коронавируса - вице-премьер

Правительство Киргизии не исключает введение круглосуточного режима изоляции населения из-за угрозы коронавируса, сообщил первый вице-премьер республики Кубатбек Боронов на пресс-конференции в понедельник.
"Если ситуация ухудшится, то в местах, где введен режим чрезвычайного положения, жизнь должна остановиться. Не исключается введение круглосуточного комендантского часа", - сказал Боронов.
По его словам, для обеспечения безопасности и регулирования карантинного режима в Бишкеке увеличили количество патрульных машин до 410.
"Мы запретили людям выходить вечером и ночью из дома, но разрешили выходить днем. Конец будет плохой. Пока мы не будем вводить комендантский час днем, но максимально пытаемся сократить передвижения. Из-за этого мы сейчас пошли на усиление мер и разработали маршруты 410 пеших патрулей", - сказал Боронов.
Министр здравоохранения страны Космосбек Чолпонбаев добавил, что режим ЧП снимут, когда снизится число выявляемых заражений коронавирусом.
"Нужно минимизировать контакты, выявить всех контактных лиц и изолировать их. Вопрос о снятии режима ЧП будет рассматриваться, когда будут минимизированы случаи выявления", - сказал Чолпонбаев.
На 30 марта в Киргизи выявлены 94 человека с коронавирусом, из них трое вылечились от инфекции.
Парламент Киргизии 24 марта одобрил указы главы государства о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом COVID-19. С 25 марта в этих регионах введен комендантский час.
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