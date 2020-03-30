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СНГ 30.03.2020 14:07

Власти Киргизии могут ввести круглосуточный режим изоляции населения из-за коронавируса - вице-премьер

Правительство Киргизии не исключает введение круглосуточного режима изоляции населения из-за угрозы коронавируса, сообщил первый вице-премьер республики Кубатбек Боронов на пресс-конференции в понедельник.

"Если ситуация ухудшится, то в местах, где введен режим чрезвычайного положения, жизнь должна остановиться. Не исключается введение круглосуточного комендантского часа", - сказал Боронов.

По его словам, для обеспечения безопасности и регулирования карантинного режима в Бишкеке увеличили количество патрульных машин до 410.

"Мы запретили людям выходить вечером и ночью из дома, но разрешили выходить днем. Конец будет плохой. Пока мы не будем вводить комендантский час днем, но максимально пытаемся сократить передвижения. Из-за этого мы сейчас пошли на усиление мер и разработали маршруты 410 пеших патрулей", - сказал Боронов.

Министр здравоохранения страны Космосбек Чолпонбаев добавил, что режим ЧП снимут, когда снизится число выявляемых заражений коронавирусом.

"Нужно минимизировать контакты, выявить всех контактных лиц и изолировать их. Вопрос о снятии режима ЧП будет рассматриваться, когда будут минимизированы случаи выявления", - сказал Чолпонбаев.

На 30 марта в Киргизи выявлены 94 человека с коронавирусом, из них трое вылечились от инфекции.

Парламент Киргизии 24 марта одобрил указы главы государства о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, а также в регионах и городах на юге страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом COVID-19. С 25 марта в этих регионах введен комендантский час.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ИЗОЛЯЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]