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Здравоохранение 30.03.2020 14:08

Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет - оперштаб

Количество заболевших коронавирусом в Москве увеличилось до 1226 человек, среди 212 новых заболевших Covid-19 - молодые люди от 18 до лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В столице подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1226 случаев коронавируса. Большинство новых заболевших - молодые люди от 18 до 40 лет", - заявили "Интерфаксу" в понедельник в оперативном штабе.

По словам собеседника агентства, среди новых заболевших - 102 человека - в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек - от 40 до 65 лет и 35 человек - старше 65 лет.

"Также коронавирус подтвержден у 17 детей",- подчеркнули в штабе.

Собеседник агентства отметил, что 43 человека из числа заболевших в последние две недели посещали неблагоприятные по коронавирусу европейские страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВШИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]