Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет - оперштаб

Количество заболевших коронавирусом в Москве увеличилось до 1226 человек, среди 212 новых заболевших Covid-19 - молодые люди от 18 до лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В столице подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1226 случаев коронавируса. Большинство новых заболевших - молодые люди от 18 до 40 лет", - заявили "Интерфаксу" в понедельник в оперативном штабе.

По словам собеседника агентства, среди новых заболевших - 102 человека - в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек - от 40 до 65 лет и 35 человек - старше 65 лет.

"Также коронавирус подтвержден у 17 детей",- подчеркнули в штабе.

Собеседник агентства отметил, что 43 человека из числа заболевших в последние две недели посещали неблагоприятные по коронавирусу европейские страны.