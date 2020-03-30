Число военных в Армении, заразившихся Covid-19, увеличилось до шести человек

Еще у одного военнослужащего Вооруженных сил Армении диагностирован коронавирус, заявила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян в понедельник.

"Военнослужащий изначально был помещен под карантин. Общее число заразившихся коронавирусом военнослужащих составляет шесть человек", - написала Степанян на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, военнослужащие госпитализированы, состояние удовлетворительное.

Пресс-секретарь ведомства подчеркнула, что самоизолированные несколько десятков военнослужащих, вернувшихся из зарубежных командировок или изолированных в связи с выявлением подтвержденных случаев, сдали повторные тесты, они показали отрицательный результат. Военные вернулись к исполнению своих обязанностей, добавила она.

По состоянию на 30 марта, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Армении достигло 482.