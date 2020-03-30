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Регион 30.03.2020 14:09

Число военных в Армении, заразившихся Covid-19, увеличилось до шести человек

Еще у одного военнослужащего Вооруженных сил Армении диагностирован коронавирус, заявила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян в понедельник.

"Военнослужащий изначально был помещен под карантин. Общее число заразившихся коронавирусом военнослужащих составляет шесть человек", - написала Степанян на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, военнослужащие госпитализированы, состояние удовлетворительное.

Пресс-секретарь ведомства подчеркнула, что самоизолированные несколько десятков военнослужащих, вернувшихся из зарубежных командировок или изолированных в связи с выявлением подтвержденных случаев, сдали повторные тесты, они показали отрицательный результат. Военные вернулись к исполнению своих обязанностей, добавила она.

По состоянию на 30 марта, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Армении достигло 482.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]