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Макроэкономика 30.03.2020 14:09

Внеочередное подтверждение S&P рейтинга Азербайджана позитивно для еврооблигаций - Газпромбанк

Внеочередное подтверждение S&P рейтинга Азербайджана на уровне «ВВ+» и сохранение прогноза «Стабильный» позитивно для еврооблигаций.

«Мы полагаем, что в условиях резкого снижения цен на нефть подтверждение суверенного рейтинга Азербайджана на текущем уровне позитивно для еврооблигаций», - говорится в обзоре Газпромбанка, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Вместе с тем аналитики банка считают, что данное решение было ожидаемым. «Благодаря предпринятым мерам экономика Азербайджана приобрела существенно большую устойчивость к внешним шокам по сравнению с 2015 годом: обеспеченность международными резервами является высокой и по состоянию на 1 марта достигла 103% ВВП или 43,5 месяцев импорта (с учетом активов Госнефтефонда); долговая нагрузка остается низкой и не превышала 20% ВВП по итогам 2019 г.; внедрено бюджетное правило, предполагающее ограничение номинального роста расходов бюджета уровнем 3% по сравнению с утвержденными расходами предыдущего года; установление лимита нефтяных доходов, которые могут быть направлены на финансирование расходов бюджета; а также установление и утверждение президентом Азербайджана целевого уровня ненефтяного баланса бюджета в процентах от ненефтяного ВВП; активно развивается ненефтяной сектор, который и обеспечил ускорение роста экономики в январе-феврале до 2,8% г/г.».

Эксперты Газпромбанка полагают, что и другие рейтинговые агентства – Moody’s и Fitch – в случае внеочередного пересмотра подтвердят текущие рейтинги Азербайджана со «стабильным» прогнозом.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РЕЙТИНГ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]