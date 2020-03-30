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ТЭК 30.03.2020 14:18

SOCAR и Equinor Apsheron AS подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах защиты окружающей среды

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и норвежская «Equinor Apsheron AS» («дочка» в Азербайджане) подписали соглашение по сотрудничеству в сфере охраны труда, здоровья, охраны труда и защите окружающей среды, сообщает SOCAR.

Новое соглашение предусматривает оказание услуг в сферах по технике безопасности, пожарной охране, охраны труда и защите окружающей среды, транспортной безопасности в совместных проектах реализуемых компаниями, так и в самостоятельных проектах.

Соглашение подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и глава представительства Equinor в Азербайджане Фавад Гурайши.

Как сообщалось ранее, SOCAR и норвежская Equinor в марте 2020 года подтвердили открытие в азербайджанском секторе Каспия месторождения Карабах по итогам оценочного бурения. «Бурение первой оценочной скважины на данной контрактной площади велось с 23 декабря 2019 года и в итоге подтвердило открытие месторождения. Глубина залегания продуктивных пластов составляет 3,4 км. По первоначальной оценке, с экономической точки зрения объем выявленных на месторождении запасов нефти и газа достаточен для разработки», - говорится в информации. Геологические запасы нефти на месторождении первоначально оцениваются в более чем 60 млн тонн.

Бурение велось с использованием полупогружной плавучей буровой установки "Деде Горгуд".

SOCAR и Equinor 31 мая 2018 года в Баку подписали контракт типа Production Shearing Agreement (PSA, СРП) на разведку и разработку блока перспективных структур Ашрафи - Дан Улдузу-Айпара и Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах. Для реализации проектов SOCAR и Equinor создадут операционную на паритетных долях (50% на 50%).

Договора ратифицированы в Милли Меджлисе Азербайджана 29 июня, вступили в силу – 5 июля. Месторождение Карабах находится в 120 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.

Контракт типа PSA на разработку перспективной структуры Карабах был подписан в 1995 году между SOCAR (7,5%) и компаниями Devon (30%) ЛУКойл (12,5%), Agiр (5%), LUKAgiр (45%). Однако, 23 февраля 1999 года СРП было аннулирован ввиду отказа иностранных акционеров от его дальнейшей реализации, посчитавших выявленные на месторождении запасы коммерчески не привлекательными при тогдашних ценах на нефть в $10-12 за баррель. В разведочные работы иностранные акционеры вложили до $130 млн.

Контрактная площадь Ашрафи - Дан Улдузу-Айпара расположена в 50 км к востоку от Баку, в 14 км к востоку от береговой линии Азербайджана (Абшеронского полуострова) и в 7 км к востоку от островов Чилов и Пираллахи. Глубина моря варьируется в пределах от 20 до 225 метров.

Месторождение Ашрафи с запасами в 13 млрд кубометров газа и 17 млн тонн конденсата было открыто в 1999 году. Расположено в 100 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения меняется от 250 до 450 метров.

В 1997 году SOCAR подписала контракт на разработку блока структур Ашрафи- Дан-Улдузу с BР (30%), Unocal (25,5%), Itochu (20%) и Delta HESS (4,5%). Доля SOCAR в этом проекте составляла 20%. В рамках разведочных работ на Ашрафи были выявлены небольшие запасы углеводородов порядка 20-40 млн тонн. Контракт потерял свою юридическую силу 7 марта 2000 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SOCAR, EQUINOR


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