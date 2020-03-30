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Здравоохранение 30.03.2020 14:30

В Иране выявили еще почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

С начала вспышки нового типа коронавируса в Иране зарегистрировано в общей сложности около 41 тыс. случаев заражения, сообщают ближневосточные СМИ.

За последние сутки в стране выявили еще свыше 2,9 тыс. заболевших.

Число жертв увеличилось на 117 человек и составляет теперь 2,7 тыс. человек.

По последним данным, в мире с начала вспышки нового типа коронавируса зарегистрировано более 720 тыс. случаев заражения, почти 34 тыс. человек скончались. Более 155 тыс. выздоровели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]