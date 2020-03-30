В Иране выявили еще почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

С начала вспышки нового типа коронавируса в Иране зарегистрировано в общей сложности около 41 тыс. случаев заражения, сообщают ближневосточные СМИ.
За последние сутки в стране выявили еще свыше 2,9 тыс. заболевших.
Число жертв увеличилось на 117 человек и составляет теперь 2,7 тыс. человек.
По последним данным, в мире с начала вспышки нового типа коронавируса зарегистрировано более 720 тыс. случаев заражения, почти 34 тыс. человек скончались. Более 155 тыс. выздоровели.
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