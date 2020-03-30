Короновирус ведёт к упадку розничного рынка топлива в Иране

В Иране могут закрыться 70% автозаправочных станций (АЗС) в связи со снижением спроса на топливо, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление ассоциации операторов розничного рынка страны в адрес иранского правительства.
В заявлении, распространённом местными СМИ, указывается, что меры правительства по резкому ограничению передвижения в стране в рамках борьбы с короновирусом привели к значительному сокращению спроса на топливо. "Продажи высокооктанового бензина упали почти до нуля, реализация дизельного топлива сократилась на 70%", - отмечают продавцы топлива.
В то же время эксплуатационные расходы АЗС увеличились на 30% в связи с ведением новых санитарных требований.
Первое ощутимое сокращение продаж автомобильного топлива на 30% за последнее время произошло в ноябре 2019 года, когда иранское правительство отменило дотации на бензин для населения, и цены на него подскочили на 300%. Тогда в стране вспыхнули массовые выступления, в результате которых, по некоторым данным, погибло 1500 человек, напоминает "Аль-Арабийя".
Ранее все АЗС в стране принадлежали государству, однако три года назад власти объявили программу приватизации автозаправок, и часть из них перешла в руки частных инвесторов. Их число неизвестно, приводятся только данные об общем количестве АЗС в стране, которое составляет 6800.
Согласно официальным данным на понедельник, в Иране число больных COVID-19 составляет 41495 человек, от болезни уже умерло 2757 заразившихся.
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