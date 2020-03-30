Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8842 RUR   0.0214 GBR   2.106 TRY   0.2624

Цена на нефть

27.03   $/bbl WTI 21.51 -1.09 Brent 24.93 -1.41

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 30.03.2020 14:33

Аэропорты РФ фиксируют падение пассажиропотока на 60%

Аэропорты РФ по состоянию на 29 марта фиксируют падение общего пассажиропотока на 60% год к году, говорится в сообщении Международной ассоциации аэропортов (МАА).

"Общее снижение объемов в отрасли к началу новой недели - 60%", - говорится в сообщении.

Как уточняется, динамика пассажиропотока отражает ситуацию в 32 крупнейших аэропортах России, в том числе в трех столичных: "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".

По состоянию на 23 марта МАА фиксировала падение пассажиропотока 28 региональных аэропортов РФ на 40% год к году.

Как сообщалось, из-за ситуации с коронавирусом с 27 марта РФ приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира. До этого ограничения касались отдельных направления, в том числе в Китай, Южную Корею, страны Европы и США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЭРОПОРТЫ, ПАССАЖИРОПОТОК, ДИНАМИКА


Похожие новости


Аэропорт Сургута будет носить имя Фармана Салманова - указ Путин потребовал активизировать работу по развитию аэропортов в Сибири Анонимные звонки о "минировании" перед Новым годом поступили в адрес 30 российских аэропортов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]