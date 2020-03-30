Аэропорты РФ фиксируют падение пассажиропотока на 60%

Аэропорты РФ по состоянию на 29 марта фиксируют падение общего пассажиропотока на 60% год к году, говорится в сообщении Международной ассоциации аэропортов (МАА).
"Общее снижение объемов в отрасли к началу новой недели - 60%", - говорится в сообщении.
Как уточняется, динамика пассажиропотока отражает ситуацию в 32 крупнейших аэропортах России, в том числе в трех столичных: "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".
По состоянию на 23 марта МАА фиксировала падение пассажиропотока 28 региональных аэропортов РФ на 40% год к году.
Как сообщалось, из-за ситуации с коронавирусом с 27 марта РФ приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира. До этого ограничения касались отдельных направления, в том числе в Китай, Южную Корею, страны Европы и США.
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