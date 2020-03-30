Армения может инициировать переговоры с РФ о снижении цены на газ на фоне падения цен на нефть

Правительство Армении не исключает инициирования переговоров с Россией по снижению цены на газ на фоне падения мировых цен на нефть.

"В связи со сложившейся в результате коронавируса ситуации в мире происходят изменения цен на нефть, и, как следствие, другие энергоносители. Не исключаю, что будут начаты обсуждения с Россией", - сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, колебание цены на газ в связи с изменением цен на нефть дает определенный эффект, когда покупка осуществляется по плавающей формуле.

"Что касается нас, то по нашей части цена на газ - фиксированная, на границе, что иногда дает положительный, а иногда и отрицательный результат. Если действующая ситуация продлится долго, то необходимо будет подумать над ценой по плавающей формуле, что для нас более приемлемо. Но в случае краткосрочного развития текущей ситуации это неправильно. Тем не менее, существующие тенденции дают повод полагать, что подобные обсуждения (с Россией - ИФ) будут инициированы", - отметил Григорян.

Ранее сообщалось, что Армения ведет переговоры с компанией "Газпром Армения" (100%-е дочернее общество ПАО "Газпром) об определении механизмов фиксированного ценообразования на газ сроком на 10 лет.

"Газпром" с 1 января 2019 года повысил цену на газ для Армении со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м. Цена в $150 за 1 тыс. куб. м действовала с апреля 2016 года.

В декабре 2019 года ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку российского газа в республику Армения. В соответствии с соглашением, с 1 января 2020 года цена газа на границе Грузии и Армении сохранится на уровне 2019 года.

Контракт на поставку российского газа между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" в объеме до 2,5 млрд куб. м в год действует до конца 2020 года.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что тариф на российский газ для Армении останется неизменным до весны 2020 года.