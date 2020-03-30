Россия передала Азербайджану 70 наборов тест-систем для диагностики коронавируса.

«В свете складывающейся в мире неблагоприятной ситуации по распространению инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, Российская Федерация стремится оказывать максимально возможную помощь странам-партнерам в его диагностике. В этой связи Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) передала соответствующие тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств», - отмечается в сообщении российского посольства в Баку.

Особое значение придаем тесному взаимодействию в сфере здравоохранения с Азербайджаном. «В целях повышения эффективности борьбы с распространением нового коронавируса на территории наших двух соседних государств Министерству здравоохранения Азербайджана с начала марта с.г. было передано российской стороной на безвозмездной основе 70 наборов тест-систем из расчета на 7 тыс. исследований для лабораторной диагностики COVID-19», - подчеркивается в сообщении.

Дипмиссия уверена, что прилагаемые Россией и Азербайджаном усилия на благо поддержания здоровья и благополучия населения, а также дальнейшая координация шагов по преодолению пандемии коронавируса и ее последствий послужат «укреплению коллективного потенциала стран нашего региона в противодействии этому общему новому вызову».

А.Азизов