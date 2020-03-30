Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8842 RUR   0.0214 GBR   2.106 TRY   0.2624

Цена на нефть

27.03   $/bbl WTI 21.51 -1.09 Brent 24.93 -1.41

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 30.03.2020 14:49

Россия передала Азербайджану 70 наборов тест-систем для диагностики коронавируса

Россия передала Азербайджану 70 наборов тест-систем для диагностики коронавируса.

«В свете складывающейся в мире неблагоприятной ситуации по распространению инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, Российская Федерация стремится оказывать максимально возможную помощь странам-партнерам в его диагностике. В этой связи Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) передала соответствующие тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств», - отмечается в сообщении российского посольства в Баку.

Особое значение придаем тесному взаимодействию в сфере здравоохранения с Азербайджаном. «В целях повышения эффективности борьбы с распространением нового коронавируса на территории наших двух соседних государств Министерству здравоохранения Азербайджана с начала марта с.г. было передано российской стороной на безвозмездной основе 70 наборов тест-систем из расчета на 7 тыс. исследований для лабораторной диагностики COVID-19», - подчеркивается в сообщении.

Дипмиссия уверена, что прилагаемые Россией и Азербайджаном усилия на благо поддержания здоровья и благополучия населения, а также дальнейшая координация шагов по преодолению пандемии коронавируса и ее последствий послужат «укреплению коллективного потенциала стран нашего региона в противодействии этому общему новому вызову».

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТЫ


Похожие новости


Общее число случаев COVID-19 в РФ превысило за тысячу В России зафиксировано 182 новых случая COVID-19, общее число диагнозов 840 - оперштаб Число заражений COVID-19 в РФ за сутки выросло на 163, до 658 Спад распространения коронавируса возможен в течение 100 дней с его начала, считает главный инфекционист Мужчины болеют и умирают от коронавируса в два раза чаще женщин - эпидемиолог В РФ начнут отслеживать по телефонам всех, кто встречался с больными коронавирусом

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]