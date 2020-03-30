Россия передала Азербайджану 70 наборов тест-систем для диагностики коронавируса.
«В свете складывающейся в мире неблагоприятной ситуации по распространению инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, Российская Федерация стремится оказывать максимально возможную помощь странам-партнерам в его диагностике. В этой связи Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) передала соответствующие тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств», - отмечается в сообщении российского посольства в Баку.
Особое значение придаем тесному взаимодействию в сфере здравоохранения с Азербайджаном. «В целях повышения эффективности борьбы с распространением нового коронавируса на территории наших двух соседних государств Министерству здравоохранения Азербайджана с начала марта с.г. было передано российской стороной на безвозмездной основе 70 наборов тест-систем из расчета на 7 тыс. исследований для лабораторной диагностики COVID-19», - подчеркивается в сообщении.
Дипмиссия уверена, что прилагаемые Россией и Азербайджаном усилия на благо поддержания здоровья и благополучия населения, а также дальнейшая координация шагов по преодолению пандемии коронавируса и ее последствий послужат «укреплению коллективного потенциала стран нашего региона в противодействии этому общему новому вызову».
А.Азизов
Армения может инициировать переговоры с РФ о снижении цены на газ на фоне падения цен на нефть
Аэропорты РФ фиксируют падение пассажиропотока на 60%
В Иране выявили еще почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет - оперштаб
Число официально зарегистрированных случаев Covid-19 в России выросло до 1836 - оперштаб
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Белорусская оппозиция призывает власти принять решительные меры по борьбе с COVID-19, отменить Парад Победы
В Саудовской Аравии умерли восемь зараженных COVID-19
Конгресс США готовится разрабатывать четвертый пакет мер поддержки экономики - WSJ
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Срок действия сертификатов Asan Imza автоматически продлевается бесплатно
Управляй своим аккаунтом из дома с приложением «Nar+»!
1.5 миллиона манатов, последнее медицинское оборудование и другие неотложные меры от Bakcell для борьбы с коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог