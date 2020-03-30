Медики, борющиеся с коронавирусом в Казахстане, получат надбавки к зарплате

Государственная комиссия Казахстана по обеспечению режима ЧП по коронавирусу в понедельник утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к зарплате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Выплаты будут производиться в течение трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом: "очень высокого риска", "высокого риска" и "среднего риска", говорится в сообщении.
Надбавка для группы "очень высокого риска" (врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации) составит 20 минимальных заработных плат (МРЗП, 850 тыс. тенге или $1,9 тыс. по текущему курсу).
Для группы "высокого риска" (врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой помощи) надбавка составит 10 МРЗП (425 тыс. тенге), "среднего риска" - врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи (госслужащие), водители скорой помощи - 5 МРЗП (212,5 тыс. тенге).
Кроме того, глава правительства Аскар Мамин поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников.
В случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из Госфонда социального страхования составят 2 млн тенге, в случае смерти - 10 млн.
Особое внимание в ходе заседания уделено вопросу оказания государственной поддержки социально уязвимым слоям населения и гражданам, временно потерявшим работу в связи с введением режима ЧП.
"Следует обеспечить эффективность оказания господдержки нуждающимся гражданам. При этом механизм назначения помощи должен быть максимально простым и удобным для населения", - сказал на заседании Мамин.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в минувшее воскресенье заявил о необходимости финансовой поддержки врачей, работающих в режиме повышенной нагрузки в рамках борьбы с COVID-19.
"Медики, работающие в условиях повышенных нагрузок в санитарно- эпидемиологической сфере, достойны нового пакета финансовой поддержки", - написал он в Twitter в воскресенье.
"Правительство проводит расчеты. В понедельник будет объявлено о принятом решении", - подчеркнул Токаев.
Азербайджан с 31 марта по 20 апреля ужесточает специальный карантинный режим
Еврокомиссия перенаправляет 140 млн евро странам Восточного партнерства для смягчения удара от коронавируса
«Выборы» в Карабахе станут очередным препятствием для мирного урегулирования конфликта - МИД Турции
В крупных турецких городах в рамках борьбы с COVID-19 будет ограничено движение такси
Ценовая нефтяная война стала неактуальна, а скоординированное снижение добычи запоздало - Goldman Sachs
Власти Азербайджана планируют направить до $1,5 млрд на поддержку бизнеса и населения из-за коронавируса – Джаббаров
Футболисты "Барселоны" отказались от 70% зарплат ради персонала клуба
111-летний футбольный клуб из Словакии объявил о самоликвидации из-за коронавируса
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Срок действия сертификатов Asan Imza автоматически продлевается бесплатно
Управляй своим аккаунтом из дома с приложением «Nar+»!
1.5 миллиона манатов, последнее медицинское оборудование и другие неотложные меры от Bakcell для борьбы с коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог