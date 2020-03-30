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СНГ 30.03.2020 22:00

Медики, борющиеся с коронавирусом в Казахстане, получат надбавки к зарплате

Государственная комиссия Казахстана по обеспечению режима ЧП по коронавирусу в понедельник утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к зарплате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Выплаты будут производиться в течение трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом: "очень высокого риска", "высокого риска" и "среднего риска", говорится в сообщении.

Надбавка для группы "очень высокого риска" (врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации) составит 20 минимальных заработных плат (МРЗП, 850 тыс. тенге или $1,9 тыс. по текущему курсу).

Для группы "высокого риска" (врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой помощи) надбавка составит 10 МРЗП (425 тыс. тенге), "среднего риска" - врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи (госслужащие), водители скорой помощи - 5 МРЗП (212,5 тыс. тенге).

Кроме того, глава правительства Аскар Мамин поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников.

В случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из Госфонда социального страхования составят 2 млн тенге, в случае смерти - 10 млн.

Особое внимание в ходе заседания уделено вопросу оказания государственной поддержки социально уязвимым слоям населения и гражданам, временно потерявшим работу в связи с введением режима ЧП.

"Следует обеспечить эффективность оказания господдержки нуждающимся гражданам. При этом механизм назначения помощи должен быть максимально простым и удобным для населения", - сказал на заседании Мамин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в минувшее воскресенье заявил о необходимости финансовой поддержки врачей, работающих в режиме повышенной нагрузки в рамках борьбы с COVID-19.

"Медики, работающие в условиях повышенных нагрузок в санитарно- эпидемиологической сфере, достойны нового пакета финансовой поддержки", - написал он в Twitter в воскресенье.

"Правительство проводит расчеты. В понедельник будет объявлено о принятом решении", - подчеркнул Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МЕДИКИ, КОРОНАВИРУС, НАДБАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]