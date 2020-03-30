Лидер левой оппозиционной партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон заявил в понедельник, что нужно срочно рассмотреть вопрос о том, при каких условиях может быть отменен общенациональный карантин.
"Только недавно сообщили о продлении карантина на две недели, но никто не сказал, какие условия должны быть для того, чтобы снять его. Вопрос о снятии карантина должен рассматриваться прямо сейчас", - сказал Меланшон в интервью изданию L`Obs.
"Неолиберальное руководство (в странах мира - ИФ) не смогло предвидеть этот кризис. Оно также не начало думать о том, каким образом в действительности его можно преодолеть, оно не стало думать и о том, как из него выйти", - добавил политик.
Лидер "Непокоренной Франции" отметил, что подобные карантинные меры не могут быть "долговременным решением".
По его словам, обязательный карантинный режим "необходим", но "нельзя забывать, что это добровольное тюремное заключение".
"Кризис, в котором мы оказались, только начался... Мы с ужасом видим, что Европа практически так же беспомощна перед коронавирусом, как в 14-м веке перед "черной смертью" (пандемия чумы в 40-50-е годы 14-го века - ИФ)", - сказал Меланшон.
Во Франции действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.
О решении ввести общенациональный карантин власти Франции объявили 16 марта. Изначально планировало, что он будет действовать до 31 марта. Однако на прошлой неделе власти страны объявили о его продлении до 15 апреля.
При этом у жителей страны по-прежнему есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны будут сами заполнять специальный короткий формуляр. С ним можно ознакомиться на сайте МВД Франции.
По последним данным, число инфицированных новым типом коронавируса во Франции с начала эпидемии составляет 40 тыс. человек. Более 2,6 тыс. человек скончались. Около 7 тыс. выздоровели.
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