Болгария откладывает процесс по переходу к евро на фоне коронавируса

Болгария до следующего года откладывает процесс по переходу к использованию в качестве валюты евро на фоне пандемии коронавируса и ее негативного влияния на мировую экономику, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Глава болгарского ЦБ Димитр Радев заявил, что "график присоединения к банковскому союзу и участия в механизме валютных курсов более не является реалистичным".

Ранее власти Болгарии заявляли о желании начать двухгодичный процесс перехода к евро в июле 2020 года. По словам Радева, перенос процесса на 2021 год не станет для Болгарии фатальным.

Присоединение к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II) и к Европейскому банковскому союзу является первым этапом вступления стран в зону евро. Страна-претендент должна продержаться два года в механизме стабилизации валют ERM II, прежде чем присоединиться к зоне евро.

Болгария вошла в состав ЕС в 2007 году.