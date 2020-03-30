Болгария откладывает процесс по переходу к евро на фоне коронавируса

Болгария до следующего года откладывает процесс по переходу к использованию в качестве валюты евро на фоне пандемии коронавируса и ее негативного влияния на мировую экономику, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Глава болгарского ЦБ Димитр Радев заявил, что "график присоединения к банковскому союзу и участия в механизме валютных курсов более не является реалистичным".
Ранее власти Болгарии заявляли о желании начать двухгодичный процесс перехода к евро в июле 2020 года. По словам Радева, перенос процесса на 2021 год не станет для Болгарии фатальным.
Присоединение к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II) и к Европейскому банковскому союзу является первым этапом вступления стран в зону евро. Страна-претендент должна продержаться два года в механизме стабилизации валют ERM II, прежде чем присоединиться к зоне евро.
Болгария вошла в состав ЕС в 2007 году.
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