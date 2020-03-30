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Дальнее зарубежье 30.03.2020 20:11

В Германии пока не собираются смягчать карантин, общее число заразившихся коронавирусом приближается к 60 тысячам

Правительство Германии пока не намерено смягчать ограничительные меры в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщил журналистам официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

"Нам нужны все меры в полном объеме. Мы должны сделать все, чтобы замедлить распространение вируса в Германии. Остановить его в данный момент невозможно, но нашей целью должно быть затормозить скорость", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

По словам Зайберта, решение о том, чтобы смягчить меры, будет принято позднее на основе анализа имеющейся научной и врачебной информации.

В Германии с 22 марта действуют масштабные ограничения в общественной жизни. Запрещено собираться больше двух в общественных местах, исключения делаются только для семей численностью больше 2 человек. Граждан просят свести к абсолютному минимуму встречи, отказаться от больших компаний. В общественном пространстве необходимо поддерживать дистанцию в 1,5 - 2 метра. На работу ходить можно, также разрешаются индивидуальные занятия спортом на улице с соблюдением указанных правил. Из общественных учреждений работают только медицинские, рестораны функционируют только в режиме доставки, парикмахерские и салоны красоты закрыты.

По данным института Роберта Коха на 30 марта, в Германии у 57 298 человек подтвержден коронавирус нового типа, 455 человек скончались.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]