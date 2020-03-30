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Дальнее зарубежье 30.03.2020 23:16

Минздрав Израиля готовится к удвоению тяжелых больных коронавирусом к концу недели

В Израиле число больных коронавирусом в тяжелом состоянии к концу недели удвоится и превысит 150 человек, сообщил в понедельник генеральный директор министерства здравоохранения страны Моше Бар Симан-Тов.

"Мой прогноз состоит в том, что к концу недели у нас будет более 150 тяжелых случаев. Я не вижу модели, при которой мы сможем избежать большого числа больных на аппаратах искусственной вентиляции легких или умерших", - подчеркнул Симан-Тов в радиоинтервью.

По сообщениям израильских СМИ, впервые с начала эпидемии COVID-19 в Израиле жертвой коронавируса стал человек моложе 60 лет.

58-летний израильтянин скончался в понедельник утром в больнице, в которую он поступил накануне вечером.

По сообщению Минздрава, пневмония интенсивно развивалась у больного на фоне "крайне серьезных хронических заболеваний", которыми он страдал до заражения.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в Израиле достигла 16 человек.

За сутки число заразившихся коронавирусом в Израиле увеличилось на 482.

С момента начала эпидемии 20 февраля суммарное число инфицированных в Израиле составило 4347 человек. Из них 15 человек скончалось, выздоровело 134. 2107 человек с легкими симптомами COVID-19 проходят лечение в домашних условиях.

Как ожидается, в понедельник вечером правительство объявит об ужесточении чрезвычайных мер борьбы с эпидемией.

Источники в канцелярии премьер-министра сообщили израильским СМИ, что на повестке не только сокращение передвижения граждан, но и существенные ограничения в работе предприятий и учреждений вплоть до перевода их полностью на удаленную работу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]