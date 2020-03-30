Эстония ждет из Китая партию средств индивидуальной защиты более чем на 20 млн евро, этого хватит на месяц

Эстония заказала у Китая средства индивидуальной защиты более чем на 20 млн евро.

"На прошлой неделе китайскому предприятию был сделан крупный заказ на сумму 11,4 млн долларов (10,4 млн евро) на приобретение 7,6 млн защитных масок, большого количества перчаток, защитных костюмов, очков и т. д. Этим покрываются потребности страны на один месяц", - цитирует в понедельник портал телерадиовещания ERR министра государственного управления Яака Ааба (Jaak Aab).

По его словам, этот заказ должен быть готов через 10-20 дней, но есть вероятность, что первая часть заказа прибудет раньше. "Сегодня производитель сообщил, что первая часть, вероятно, будет готова к пятнице. Тогда организуем ее доставку в Эстонию", - сказал Ааб.

Он также отметил, что помимо большого заказа, есть и меньшие по объему. "Кроме крупных контрактов с китайским предприятием, у нас есть несколько заказов, заключено три договора. Договоры заключены по принципу, что мы платим после получения и проверки товара", - сообщил Ааб, который отвечает за заказ средств индивидуальной защиты для всех государственных и местных учреждений, не входящих в систему здравоохранения.

Кроме того, Северо-Эстонская региональная больница (PERH) заказала также у Китая средства индивидуальной защиты более чем на 10 млн евро.

Как ожидается, заказ PERH может прийти уже в среду.

Китай первый столкнулся с эпидемией коронавируса, который начал распространяться из города Ухань провинции Хубэй. После этого были предприняты беспрецедентные карантинные меры. По данным властей КНР, на данный момент распространение инфекции в стране удалось приостановить.