Минсельхоз Казахстана ограничит экспорт пшеницы и муки в период ЧП

Министерство сельского хозяйства Казахстана на время действия режима ЧП вводит ограничение на экспорт пшеницы и муки, сообщила пресс-служба аграрного ведомства.
Ограничение вводится для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне, в том числе для сохранения объёмов кормов и переработки пищевой промышленностью.
Поясняется, что Минсельхоз отменяет ранее введенный запрет на экспорт муки, вместо этого ограничивая вывоз продукции за пределы республики.
"В этих условиях экспорт пшеницы и муки будет осуществляться в рамках устанавливаемой Минсельхозом ежемесячной квоты. Механизм распределения квот и их объём будут размещены на официальном интернет-ресурсе министерства сельского хозяйства", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.
При этом дата введения ограничения не указывается.
В релизе также приводятся данные об объемах зерна. Так, в республике имеется в наличии 9,2 млн тонн зерна, в том числе продовольственного - 6,4 млн тонн, семенного - 1,5 млн тонн, фуражного (кормового) - 1,3 млн тонн.
В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения, введенный президентом страны с целью защиты граждан от пандемии коронавируса Covid-19.
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