В Великобритании скончались еще 180 человек с коронавирусом

В Великобритании за сутки зафиксировано 180 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщил в понедельник телеканал Sky News.

По его данным, количество смертей в стране снижается. Так, накануне сообщалось о 209 скончавшихся, а 28 марта - о 260.

Число заболевших в Великобритании достигло 1415: на Англию приходится 1284 летальных исхода, на Шотландию - 47, в Уэльсе скончались 62 человека с коронавирусом, а в Северной Ирландии - 22.

Отмечается, что спад наблюдается после того, как Даунинг-стрит предоставила право полиции устанавливать меры по сдерживанию распространения COVID-19 "по своему усмотрению".

По данным британских СМИ, по состоянию на 30 марта, количество диагностированных случаев заражения в стране превышает 20 тыс.