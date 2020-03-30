Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8842 RUR   0.0214 GBR   2.106 TRY   0.2624

Цена на нефть

27.03   $/bbl WTI 21.51 -1.09 Brent 24.93 -1.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.03.2020 19:55

В Великобритании скончались еще 180 человек с коронавирусом

В Великобритании за сутки зафиксировано 180 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщил в понедельник телеканал Sky News.

По его данным, количество смертей в стране снижается. Так, накануне сообщалось о 209 скончавшихся, а 28 марта - о 260.

Число заболевших в Великобритании достигло 1415: на Англию приходится 1284 летальных исхода, на Шотландию - 47, в Уэльсе скончались 62 человека с коронавирусом, а в Северной Ирландии - 22.

Отмечается, что спад наблюдается после того, как Даунинг-стрит предоставила право полиции устанавливать меры по сдерживанию распространения COVID-19 "по своему усмотрению".

По данным британских СМИ, по состоянию на 30 марта, количество диагностированных случаев заражения в стране превышает 20 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Британский премьер предупредил, что ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться У премьера Великобритании Джонсона выявлен коронавирус Британский принц Чарльз заразился коронавирусом В Великобритании скончались 289 человек с коронавирусом Джонсон объявил о закрытии школ по всей Великобритании с конца недели Джонсон призвал британцев не посещать пабы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]