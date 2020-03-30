Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $22 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают существенно снижаться в ходе торгов в понедельник, котировки находятся на минимуме за 18 лет.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:12 составляет $22,02 за баррель, что на $2,91 (11,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,26 (5,86%) - до $20,25 за баррель.
С начала марта оба контракта упали в цене более чем на 50%.
Нефтяной рынок "столкнулся с беспрецедентным набором условий", отмечает сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch. По его словам, падение спроса на нефть никогда еще не было "настолько масштабным и настолько быстрым", а в связи сокращением потребления "все быстрее переполняются нефтехранилища".
Аналитики Bank of America ухудшили прогноз цен на нефть на текущий и следующий год. Прогноз цен на Brent снижен до $37 за баррель в 2020 году и $45 за баррель - в 2021 году. Цены на WTI, согласно обновленному прогнозу, составят $32 и $42 за баррель соответственно.
Также аналитики ухудшили прогноз мирового спроса на нефть, теперь ожидая рекордного падения потребления в квартальном выражении. Эксперты прогнозируют, что спрос на нефть упадет на 12 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года и на 4,5 млн баррелей в сутки в среднем за год.
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