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ТЭК 30.03.2020 19:31

Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $22 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают существенно снижаться в ходе торгов в понедельник, котировки находятся на минимуме за 18 лет.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:12 составляет $22,02 за баррель, что на $2,91 (11,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,26 (5,86%) - до $20,25 за баррель.

С начала марта оба контракта упали в цене более чем на 50%.

Нефтяной рынок "столкнулся с беспрецедентным набором условий", отмечает сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch. По его словам, падение спроса на нефть никогда еще не было "настолько масштабным и настолько быстрым", а в связи сокращением потребления "все быстрее переполняются нефтехранилища".

Аналитики Bank of America ухудшили прогноз цен на нефть на текущий и следующий год. Прогноз цен на Brent снижен до $37 за баррель в 2020 году и $45 за баррель - в 2021 году. Цены на WTI, согласно обновленному прогнозу, составят $32 и $42 за баррель соответственно.

Также аналитики ухудшили прогноз мирового спроса на нефть, теперь ожидая рекордного падения потребления в квартальном выражении. Эксперты прогнозируют, что спрос на нефть упадет на 12 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года и на 4,5 млн баррелей в сутки в среднем за год.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]