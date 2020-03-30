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Дальнее зарубежье 30.03.2020 19:38

Путин и Трамп договорились о министерских консультациях по состоянию мирового рынка нефти

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти.

"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", - отмечается в сообщении.

Затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов.

Продолжительный телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, отметили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]