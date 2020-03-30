Путин и Трамп договорились о министерских консультациях по состоянию мирового рынка нефти

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти.

"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики", - отмечается в сообщении.

Затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов.

Продолжительный телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, отметили в пресс-службе.