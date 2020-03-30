Азербайджан с 31 марта по 20 апреля ужесточает специальный карантинный режим

В Азербайджане из-за угрозы распространения коронавируса с 00.00 часов 31 марта по 00.00 часов 20 апреля останавливается деятельность всех сфер за исключением сфер жизнеобеспечения, сообщает оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана.
Согласно решению штаба в этот период разрешается деятельность следующих структур: определенных правительством; объекты здравоохранения и социальных услуг; коммунальные службы и объекты связи; некоторые объекты транспорта (включая логистические службы, общественный транспорт, такси, компании, занимающиеся всеми видами грузоперевозок), основные производственные сферы, объекты оптовой и розничной торговли (включая АЗС, аптеки, пункты продажи стройматериалов и бытовой продукции), некоторые объекты бытовых услуг, СМИ, финансовые организации, службы доставки и дезинфекции.
"Для сведения к минимуму контактов между людьми и снижения тем самым скорости распространения коронавируса на указанный введен запрет на клиентское обслуживание на местах всех объектов торговли и общепита, в том числе ресторанов, кафе и чайных домов (за исключением супермаркетов, продмагов и аптек, услуг приема и доставки онлайн-заказов)", - отмечается в сообщении штаба
Решением штаба также запрещена деятельность: объектов культуры (включая музеи, кинотеатры, спортзалы); парикмахерских, салонов красоты, ателье, фотоателье; компаний, занимающихся организацией мероприятий; служб, занимающихся спортивными и оздоровительно-восстановительными услугами; индивидуальной уборкой квартир; репетиторством и индивидуальным обучением.
"Для предотвращения широкого распространения в Азербайджане коронавирусной инфекции людям необходимо оставаться в своих частных домах и квартирах, в мместах постоянного проживания. Выходить из дома можно только для получения неотложной медицинской помощи, в случае возникновения прямой угрозы для жизни и здоровья, для посещения разрешенных объектов розничной торговли и обслуживания населения, для выброса бытового мусора и для выполнения служебных обязанностей в период специального карантинного режима", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, по данным на 30 марта общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 273 человек. В больницах специального режима на лечении находятся 243 человека, 26 выздоровело, четверо скончались. На карантине в настоящее время находятся 4,085 тыс. человек. Всего в стране взято свыше 30 тыс. тестов.
Н.Аббасова
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