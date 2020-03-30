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ООН призывает выделить $2,5 трлн на помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) призвала участников альянса экстренно выделить $2,5 трлн, чтобы помочь развивающимся странам справиться с распространением нового коронавируса, сообщается в понедельник на официальном сайте организации.

"Международному сообществу необходимо в срочном порядке согласовать соответствующий комплекс мер по стабилизации экономики с более глобальным прицелом, чтобы устранить грядущую нехватку финансовых средств, с которой многие развивающиеся страны в настоящее время неизбежно сталкиваются", - говорится в докладе.

Сообщается, что $1 трлн. должен быть предоставлен за счет более широкого использования специальных прав заимствования. Помимо этого, должна быть списана задолженность развивающихся стран в размере $1 трлн. Еще $ 500 млрд. в виде грантов будут необходимые для финансирования "Плана Маршалла" для восстановления систем здравоохранения.

В документе обращается внимание на то, что две трети населения мира, проживающего в развивающихся странах (за исключением Китая), сталкиваются с "беспрецедентным экономическим ущербом" из-за возникшего кризиса.

Согласно ЮНКТАД, в большинстве экономических областей последствия кризиса будут хуже, чем во время финансового кризиса 2008 года.

"Экономические последствия шока продолжаются, и их становится все труднее предсказать, но есть явные признаки того, что ситуация в развивающихся странах станет гораздо хуже, прежде чем она улучшится", - заявил Генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуйи.

Доклад был опубликован на фоне того, что число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 700 тыс., в том числе было зафиксировано более 33,5 тыс. летальных исходов. Почти 3,4 млрд человек находятся на режиме изоляции.

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Тэги: ООН, КОРОНАВИРУС, БОРЬБА, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]