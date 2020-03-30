Число заболевших COVID-19 в Турции превысило 10 тыс. человек

В Турции число пациентов, у которых был диагностирован новый коронавирус, преодолело порог в 10 тыс. и составляет 10827 человек, сообщают в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

При этом зафиксировано 168 летальных исходов, а 162 человека полностью вылечились.

На сегодняшний день в Турции было проведено более 76 тыс. тестов, из них за последние сутки - 11 тыс. 535.

На данный момент в стране в палатах интенсивной терапии находятся более 700 пациентов.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении приостановить авиасообщение между Турцией и всеми остальными странами в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19.