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Число заболевших COVID-19 в Турции превысило 10 тыс. человек

В Турции число пациентов, у которых был диагностирован новый коронавирус, преодолело порог в 10 тыс. и составляет 10827 человек, сообщают в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

При этом зафиксировано 168 летальных исходов, а 162 человека полностью вылечились.

На сегодняшний день в Турции было проведено более 76 тыс. тестов, из них за последние сутки - 11 тыс. 535.

На данный момент в стране в палатах интенсивной терапии находятся более 700 пациентов.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении приостановить авиасообщение между Турцией и всеми остальными странами в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]