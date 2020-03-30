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Дальнее зарубежье 30.03.2020 21:16

В Китае почти 99% крупных промпредприятий возобновили работу

В Китае по состоянию на субботу около 98,6% крупных промышленных предприятий по всей стране возобновили работу, сообщило министерство промышленности и информатизации.

При этом около 89,9% сотрудников вернулись на свои рабочие места.

Крупными в КНР считаются промпредприятия, годовая выручка которых превышает 20 млн юаней ($2,84 млн).

В провинции Хубэй, наиболее серьезно пострадавшей от вспышки коронавируса COVID-19, промпроизводство возобновилось на 95%, сообщает агентство "Синьхуа".

В Минпроме отметили, что 76% средних и малых предприятий по всей стране также возобновили работу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]