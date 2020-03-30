Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8842 RUR   0.0214 GBR   2.106 TRY   0.2624

Цена на нефть

27.03   $/bbl WTI 21.51 -1.09 Brent 24.93 -1.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.03.2020 21:50

Во Франции вновь откроют 25% продовольственных рынков

Четверть продовольственных рынков во Франции откроются на этой неделе, при этом они будут соблюдать строгие санитарные условия из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщил в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на Минсельхоз.

По данным министерства, вновь открывающиеся рынки расположены в небольших или средних городах, а также в некоторых коммунах Франции, таких как Лилль, Клермон-Ферран, Гренобль и Ренн.

Отмечается, что на этих рынках будут работать менее десяти торговцев.

Во Франции действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

О решении ввести общенациональный карантин власти Франции объявили 16 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 31 марта. Однако на прошлой неделе власти страны объявили о его продлении до 15 апреля.

При этом у жителей страны по-прежнему есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны будут сами заполнять специальный короткий формуляр. С ним можно ознакомиться на сайте МВД Франции.

По последним данным, число инфицированных новым типом коронавируса во Франции с начала эпидемии составляет 40 тыс. человек. Более 3000 человек скончались, свыше 7 тыс. выздоровели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, РЫНКИ, РАБОТА, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]